Хабиб обвинил Тимати в том, что тот унизил его на проекте Песни

13:48 2023-09-28
Хабиб обвинил Тимати в том, что тот унизил его на проекте Песни

Исполнитель Хабиб обвинил своего коллегу Тимати (Тимура Юнусова) в агрессивном и токсичном поведении во время съемок шоу "Песни".

Блогер Любовь Терлецкая в рамках собственного Ютуб-канале сообщила о сложных отношениях исполнителей Тимати и Хабиба в рамках съемок программы "Песни".

На телевизионном шоу Хабиба, известного по композиции "Ягода-малинка" и находящегося в команде Максима Фадеева, постоянно критиковал другой наставник - Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати).

Рэпер назвал выступление молодого коллеги самым слабым. Он заявил, что у Хабиба отсутствуют способности, чтобы можно было его "выпускать" на большую сцену.

Терлецкая убеждена, что Тимати испытывал личную неприязнь к участнику проекта, чего и не скрывает.

Он открыто говорит Хабибу, что тот ему не нравиться, а его попадание в команду Юнусов считает ошибкой.

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