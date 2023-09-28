Асмус серьезно травмирована на съемках фильма в Выборге

Кристина Асмус рассказывает, что "хруст стоял на весь Выборг".

Актриса сообщила, что перелом очень сложный, а врачи утверждают, что без оперативного вмешательства нельзя.

В ближайшее время знаменитости сделают операцию. К счастью, по натуре Кристина оптимистка и унывать не думает.

Асмус убеждена, что сдавать билеты на ее спектакли в театре поклонникам не стоит, так как ее героини с гипсом на ноге будут смотреться еще лучше, особенно в интимных сценах.