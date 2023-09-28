Татьяна Тарасова назвала американскую фигуристку Дюамель свиньей

14:28 2023-09-28
Татьяна Тарасова назвала американскую фигуристку Дюамель свиньей

Спортсменка заподозрила, что российские фигуристы употребляют допинг, потому что они после разминки на льду куда-то уходили с врачом.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала американскую фигуристку Меган Дюамель свиньей - за то, что спортсменка заподозрила в употреблении допинга российских фигуристов.

Свинья! Настоящая свинья! - передает слова тренера Газета.ру со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Откуда им знать, что принимали наши спортсмены, когда и куда они ходили. Почему Дюамель столько лет молчала?

Наши спортсмены допинг никогда не принимают! Никогда!

Ранее Дюамель заявила, будто фигуристы из РФ Ксения Столбова и Федор Климов по окончании разминки на льду вместе с врачом Филиппом Шветским уходили, что ей казалось странным и подозрительным.

В конце февраля 2022-го года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 

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