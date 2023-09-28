Ленин кутил по вечерам в кабаре с товарищами

Раздетые дамы танцевали канкан, а подвыпивший Ленин приплясывал рядом с балалайкой в руках.

Эту веселую и непривычную нам картину сохранили мемуары жителей Цюриха, запрещенные в СССР:

Владелец кабаре Марсель Янко: «В этой явке живописцев, студентов, революционеров, психиатров, мошенников, дам и шпионов появлялось в табачном дыму монгольское лицо Ленина».

"Ленин частенько здесь играл в шахматы. А подвыпив, танцевал с женщинами на сцене канкан и играл на балалайке." - писал Доминик Ногез.