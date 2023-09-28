Сафронов обругал скульптора памятника Моисееву

Никас Сафронов заявил, что сходство мемориала с "оригиналом" относительное.

По словам художника, не все узнают черты Бориса Моисеева. Также у Сафронова есть претензии и к жесту, изображенному скульптором.

Никас назвал движение непонятным, предположив, что автор хотел показать артиста в танце.

По словам культурного деятеля, скульптор отнесся к собственной работе серьезно и профессионально, но ему следовало бы "включить" фантазию.