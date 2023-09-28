Места, о которых часто забывают при уборке

15:05 2023-09-28
Места, о которых часто забывают при уборке

Гигиена в домашнем хозяйстве важна. Потому что микробы и вредные бактерии могут быстро распространяться.

Выключатели и дверные ручки: мы ежедневно касаемся этих предметов несколько раз.

Таким образом микробы могут распространяться по всей квартире. Протирайте их тряпкой с небольшим количеством дезинфицирующего или моющего средства не реже одного раза в месяц.

Пульты дистанционного управления и телефоны: сюда же относятся смартфон и клавиатура компьютера или ноутбука! Эти вещи у нас в руках постоянно.

Поэтому их следует чаще протирать влажной тряпкой или использовать дезинфицирующий спрей. Как раз между клавишами скапливается много грязи.

Абажуры и плафоны и шкафы: там не обязательно селятся микробы, но накапливается много пыли. Регулярно протирайте их, и эта проблема вас не коснется.

Холодильник: будь то встроенный или отдельно стоящий холодильник, сверху образуется слой кухонного жира и пыли.

Здесь помогает кухонный или универсальный очиститель. Кроме того, каждые несколько месяцев стоит мыть холодильник внутри.

Ершик для унитаза: как правило, мы часто и тщательно моем туалет, а вот о ершике забываем.

Поместите ершик в любое очищающее средство для унитаза и подождите около получаса. Другой вариант: растворите таблетку для очищения зубных протезов, поместите туда ершик и оставьте на ночь.

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