Деревянко сообщил, что друг обманул его на 45 000 000 рублей

Павел Деревянко рассказал, что в 2021 году вложил 1 000 000 российских рублей в криптовалюту и на первых порах получал чистую прибыль в 10%.

После артист вложил гораздо большие средства, а вместо дохода получил иск от бывшего друга Григория Мулузяна с требованием "вернуть 45 000 000 рублей".

Звезда экрана сокрушается, что поступил очень необдуманно, призвав соотечественников скрупулезно изучать документы, которые подписываешь.

Ранее сообщалось, что актер Артём Ткаченко потерял 10 биткоинов и несколько миллионов рублей, отдав средства "успешному инвестору" по рекомендации Деревянко.