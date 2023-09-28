Алкоголь не расслабляет: Алкоголь притупляет чувство страха и самосохранения

15:38 2023-09-28
Алкоголь не расслабляет: Алкоголь притупляет чувство страха и самосохранения

Выброс эндорфинов заставляет человека забыть о своих проблемах. По этим причинам пьяные люди часто попадают в неприятные ситуации (аварии, утопления, падения и так далее).

Медицинский журнал "The Lancet" опубликовал рейтинг потребителей алкоголя в зависимости от пола. Первые три места у мужчин занимают следующие страны:

  1. Румыния 820 мл вина или 246 мл крепких спиртных напитков в день.
  2. Люксембург и Португалия. 720 мл вина или 216 мл крепких спиртных напитков в день.
  3. Украина и Литва. 700 мл вина или 210 мл крепких спиртных напитков в день.

Среди женщин:

  1. Украина 420 мл вина или 126 мл крепких напитков
  2. Андорра, Беларусь и Люксембург;
  3. Ирландия, Дания и Швеция.

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