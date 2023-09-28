Алкоголь не расслабляет: Алкоголь притупляет чувство страха и самосохранения

Медицинский журнал "The Lancet" опубликовал рейтинг потребителей алкоголя в зависимости от пола. Первые три места у мужчин занимают следующие страны:
- Румыния 820 мл вина или 246 мл крепких спиртных напитков в день.
- Люксембург и Португалия. 720 мл вина или 216 мл крепких спиртных напитков в день.
- Украина и Литва. 700 мл вина или 210 мл крепких спиртных напитков в день.
Среди женщин:
- Украина 420 мл вина или 126 мл крепких напитков
- Андорра, Беларусь и Люксембург;
- Ирландия, Дания и Швеция.
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