Ахеджакова за один спектакль за границей получает гонорар, равный 500 000 рублей

15:42 2023-09-28
Ахеджакова за один спектакль за границей получает гонорар, равный 500 000 рублей

После ухода из театра "Современник" Лия Ахеджакова продолжает трудиться по профессии. Теперь она играет в постановках за границей, за участие в каждой из которых получает по 500 000 российских рублей.

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что сейчас Лия Ахеджакова находится на гастролях за рубежом.

Тур будет продолжаться до середины ноября текущего года. За границей знаменитость играет в спектакле "Мой внук Вениамин", поставленном по пьесе Людмилы Улицкой.

В постановке заняты и другие популярные артисты. Лия Меджидовна уже выходила на грузинскую и армянские сцены.

В октябре гастроли знаменитости продолжатся на территории Германии. В ноябре она порадует своим творчеством жителей Швейцарии.

Представителям СМИ удалось узнать и размер гонорара актрисы. За каждый свой выход на сцену Ахеджакова получает по 500 000 российских рублей.

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