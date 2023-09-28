Самая большая бутылка виски

Компания «Famous Grouse» совместно с чешской стекольной фабрикой изготовила самую большую в мире бутылку виски объемом 228 литров.
Самые маленькие пивные бутылки делают в швейцарской деревушке Ваденсвиль недалеко от Цюриха. Она вмещает 40 мл. пива.
Компания «Famous Grouse» совместно с чешской стекольной фабрикой изготовила самую большую в мире бутылку виски объемом 228 литров.
Самые маленькие пивные бутылки делают в швейцарской деревушке Ваденсвиль недалеко от Цюриха. Она вмещает 40 мл. пива.
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