Самые опасные алкогольные напитки

В 2019 году специалисты выяснили, что данные напитки отличаются очень быстрой всасываемостью в кровь и довольно высоким содержанием этанола, что приводит к тяжёлому похмелью.
Чуть менее опасным британцы назвали виски.
В 2019 году специалисты выяснили, что данные напитки отличаются очень быстрой всасываемостью в кровь и довольно высоким содержанием этанола, что приводит к тяжёлому похмелью.
Чуть менее опасным британцы назвали виски.
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