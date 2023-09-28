Боб Марли и его Белый отец, которого он стеснялся

Он буквально был как на ладони. Правда, один факт своей биографии музыкант все-таки старался скрыть.
Марли стеснялся того, что его родной отец был белым.
Норвал Марли был генералом морского флота Великобритании и какое-то время служил на Ямайке.
Он буквально был как на ладони. Правда, один факт своей биографии музыкант все-таки старался скрыть.
Марли стеснялся того, что его родной отец был белым.
Норвал Марли был генералом морского флота Великобритании и какое-то время служил на Ямайке.
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