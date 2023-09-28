Самый грязный человек на Земле Кайлаш Сингх не моется с 1974 года, объясняя это тем, что у него нет сына

Оказывается, Кайлаш Сингкх 1946 года рождения не моется, заявляя, что займется гигиеной, когда в его родной Индии закончатся проблемы, но какие, не уточняет.

Соседи самого грязного человека сообщили, что отказ от ванной и зубной пасты - ритуал, который мужчина соблюдает для того, чтобы у него родился мальчик.

Известно, что Сингкх - отец 7-ых дочерей, а сына он никак дождаться не может.

Соблюдать "грязный ритуал" ему посоветовал священник, пообещавший, что в таком случае у бедолаги появится наследник.