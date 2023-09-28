Бенедикт Камбербэтч: Жертва похищения во время путешествия по Африке

Об одной истории из своей биографии он старается упоминать, как можно реже.

15 лет назад Камбербэтч с друзьями путешествовал по Африке, где на их машину внезапно напали. Бандиты взяли в заложники молодых парней и натурально похитили.

С мешком на голове будущий актер проехал несколько десятков километров, пока похитители внезапно не выкинули их из машины.

Компанию связанных и смертельно испуганных молодых людей нашел местный житель в какой-то глуши.

По словам актера, он на всю жизнь запомнил лицо этого человека.

В конечном итоге, этот случай и сформировал его, как личность.