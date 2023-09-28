Бенедикт Камбербэтч: Жертва похищения во время путешествия по Африке

Об одной истории из своей биографии он старается упоминать, как можно реже.
15 лет назад Камбербэтч с друзьями путешествовал по Африке, где на их машину внезапно напали. Бандиты взяли в заложники молодых парней и натурально похитили.
С мешком на голове будущий актер проехал несколько десятков километров, пока похитители внезапно не выкинули их из машины.
Компанию связанных и смертельно испуганных молодых людей нашел местный житель в какой-то глуши.
По словам актера, он на всю жизнь запомнил лицо этого человека.
В конечном итоге, этот случай и сформировал его, как личность.
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