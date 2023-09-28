Деньги на ветер: Хантер Томпсон и Джонни Депп

Как-то раз Джонни заплатил 5 миллионов американских денег только за то, чтобы выстрелить из антикварной пушки прахом писателя Хантера Томпсона.
В один день актера решили ограбить уа безлюдной улице, у Деппа потребовали деньги, угрожая ножом.
Актер никогда особо не блистал спортивной формой и не мог одним своим видом спугнуть грабителя.
Однако, разбойник сам узнал Деппа и заявил, что из «солидарности» он не станет грабить Капитана Джека Воробья.
По словам Джонни, это его так растрогало, что он сам подарил деньги грабителю.
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