Безграмотная рок-звезда: Джони Депп

Джонни добивался исключения уже несколько лет, но именно в этот раз его турнули, не дав получить даже среднее образование.
Причина, по которой Депп так поступил - это увлечение музыкой.
В школьном возрасте актер мнил себя рок-звездой и решил, что вылететь со школы со скандалом будет круто и очень по-рокерски.
Вздорный характер Джонни перекочевал с ним из школы во взрослую жизнь.
Едва набрав популярность и задружившись с воротилами киноиндустрии, актер пошел вразнос.
Мелкие хулиганства, беспробудный алкоголизм и все прелести жизни рок-музыканта свалились на него в одночасье.
Дошло до того, что актера дважды арестовывали.
Первый арест он схлопотал, когда в приступе гнева разнес дорогой гостиничный номер. Во второй раз он попал в немилость к Фемиде, когда побил французского журналиста. Впрочем, было за что.
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