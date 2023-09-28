Безграмотная рок-звезда: Джони Депп

Джонни добивался исключения уже несколько лет, но именно в этот раз его турнули, не дав получить даже среднее образование.

Причина, по которой Депп так поступил - это увлечение музыкой.

В школьном возрасте актер мнил себя рок-звездой и решил, что вылететь со школы со скандалом будет круто и очень по-рокерски.

Вздорный характер Джонни перекочевал с ним из школы во взрослую жизнь.

Едва набрав популярность и задружившись с воротилами киноиндустрии, актер пошел вразнос.

Мелкие хулиганства, беспробудный алкоголизм и все прелести жизни рок-музыканта свалились на него в одночасье.

Дошло до того, что актера дважды арестовывали.

Первый арест он схлопотал, когда в приступе гнева разнес дорогой гостиничный номер. Во второй раз он попал в немилость к Фемиде, когда побил французского журналиста. Впрочем, было за что.