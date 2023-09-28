Активисты требуют Роскомнадзор оштрафовать Ивлееву за пропаганду курения среди детей

Шумиха началась из-за поведения блогера Насти Ивлеевой, которая выкладывает видео, где курит, не скрывая этого.

Телеграм-канал Shot сообщает, что в организацию "Зов народа" обратились родители школьников, которые опасаются, что их дети, глядя на Ивлееву, начнут курить.

Активисты требуют у сотрудников Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ призвать к ответственности курящих блогеров-миллионников, а Ивлееву оштрафовать по статье 16 КоАП РФ "Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции...".

За такое административное нарушение штраф может достигать 50 000 российских рублей.