Супруга Родригеза Анна резко прокомментровала развод с музыкантом

Только одно известно о расставании Тимура Родригеза и Анны Керимовой, что они разводятся не "в мирном порядке".

Анна резко комментирует публикации Тимура, выкладывающего в соцсетях стихотворения, а подписчики бывшей шоумена выражают ей слова поддержки.

Керимова недоумевает, что все это сочувствие напоминает соболезнования, будто кто-то ушел из жизни.

Пока еще жена артиста призвала поздравлять ее с этим событием. Сама она призналась, что подумывает закатить вечеринку по поводу.