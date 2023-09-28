1990-е это без сомнения десятилетие пошлых скандалов Вуди Аллена

Выяснилось, что Вуди Аллен и Сун-И Превин состоят в тайной связи.

Само это было громким скандалом.

Но Миа Ферроу выступила с новыми заявлениями, обвинив режиссера в растлении их другой малолетней дочери.

От этих обвинений ему удалось отбиться. А в 1997 г. он женился на Сун-И Превин. Это сказалось на его карьере, но не разрушило ее.

Однако в конце 2010-х эта тема поднялась вновь с новой силой и с новыми подробностями.

Тут уж его имидж и статус оказались разрушены полностью.