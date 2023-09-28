1990-е это без сомнения десятилетие пошлых скандалов Вуди Аллена

Выяснилось, что Вуди Аллен и Сун-И Превин состоят в тайной связи.
Само это было громким скандалом.
Но Миа Ферроу выступила с новыми заявлениями, обвинив режиссера в растлении их другой малолетней дочери.
От этих обвинений ему удалось отбиться. А в 1997 г. он женился на Сун-И Превин. Это сказалось на его карьере, но не разрушило ее.
Однако в конце 2010-х эта тема поднялась вновь с новой силой и с новыми подробностями.
Тут уж его имидж и статус оказались разрушены полностью.
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