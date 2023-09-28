Мадам Тюссо использовала настоящие головы людей для своих первых восковых фигур

В Викторианскую эпоху люди зачастую фотографировались с мертвыми родственниками, которые на фотографии выглядели спящими.

Никто не знает обстоятельств смерти Эдгара Алана По. Всю жизнь его окружали загадки, и даже в её конце они не исчезли.

Согласно записям, его в последний раз видели на улице Балтимор в 1849, после чего по прошествии 4 дней он был доставлен в госпиталь, где и умер.

С 1898 по 1910 год, героин являлся средством от кашля и продавался в аптеках.

В прошлом вставные челюсти делались из зубов умерших людей, и иногда из зубов животных.

В Диснейленде был аттракцион, в котором в качестве декораций использовались настоящие скелеты. Со временем их заменили на искусственные.