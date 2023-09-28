Знаменитая фраза «пипл хавает» появилась именно с легкой подачи экстравагантного певца Богдана Титомира

Музыкант призывал «делать, как он», показывая двусмысленные движения, носил яркие и зачастую откровенные наряды, удивлял текстами песен, продвигал хип-хоп и вообще вел себя так, что ни в одном приличном обществе его бы не приняли.

Но такое поведение принесло свои результаты: пипл действительно «схавал».

А потом вдруг певец, который и до этого не отличался предсказуемым поведением, решил все бросить и уехать жить в Америку.

Через несколько лет он вернулся на Родину, взял себе псевдоним Че Гевара и признался, что сделала выбор в пользу здорового образа жизни.

Сейчас кумир 90-х занимается продюсированием и сотрудничает с телеканалом «Перец».