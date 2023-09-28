Тарасов резко ответил на сравнение его с Джиганом из-за большого количества детей в обеих семьях

В ответ на насмешки хейтеров и сравнение с Джиганом Дмитрий Тарасов заявил, что давно перегнал музыканта. Спортсмен заявил, что у рэпера 4 ребенка, а у него будет 5.

Тарасову настолько не понравилось проведение параллели между ним и певцом, что он даже записал соответствующее видео.

Накануне футболист и его супруга Анастасия Костенко сообщили, что готовятся стать родителями в четвертый раз.

Муж с женой поделились с поклонниками в соцсетях снимками, на которых хорошо виден округлившийся живот Костенко.