Тарасов резко ответил на сравнение его с Джиганом из-за большого количества детей в обеих семьях

В ответ на насмешки хейтеров и сравнение с Джиганом Дмитрий Тарасов заявил, что давно перегнал музыканта. Спортсмен заявил, что у рэпера 4 ребенка, а у него будет 5.
Тарасову настолько не понравилось проведение параллели между ним и певцом, что он даже записал соответствующее видео.
Накануне футболист и его супруга Анастасия Костенко сообщили, что готовятся стать родителями в четвертый раз.
Муж с женой поделились с поклонниками в соцсетях снимками, на которых хорошо виден округлившийся живот Костенко.
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