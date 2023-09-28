Реабилитация «падших женщин» и жертвы приюта Магдалины

Она дала дом тысячам женщин против их воли. Женщины оказывали услуги прачечной под присмотром монахинь.

Это была целая сеть таких мест под названием «Приюты Магдалины», созданных католической и протестантской церквями. Центры заявляли, что реабилитируют женщин, отошедших от своей религии.

Женщин помещали центры за такие незначительные преступления, как, к примеру, кокетство. В случае поимки женщин помещали в эти прачечные без их согласия.

Вначале им предстояло более мягкое наказание, но позже монахини решали, готовы ли женщины выйти в мир. Они назвали это реабилитацией «падших женщин», бросивших вызов нормам религии и общества.

Им ничего не платили и они были лишены своих имен и идентифицировались по присвоенным им номерам.

Бесчеловечное обращение было скрыто от мира, но когда правда об этих учреждениях была наконец раскрыта в 1996 году, правительство запретило и закрыло все учреждения в Доннибруке.