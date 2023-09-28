Реабилитация «падших женщин» и жертвы приюта Магдалины

17:37 2023-09-28
Реабилитация «падших женщин» и жертвы приюта Магдалины

С 1837 по 1996 года процветала прачечная Donnybrook в Дублине, Ирландия как Реабилитация для падших женщин.

Она дала дом тысячам женщин против их воли. Женщины оказывали услуги прачечной под присмотром монахинь.

Это была целая сеть таких мест под названием «Приюты Магдалины», созданных католической и протестантской церквями. Центры заявляли, что реабилитируют женщин, отошедших от своей религии.

Женщин помещали центры за такие незначительные преступления, как, к примеру, кокетство. В случае поимки женщин помещали в эти прачечные без их согласия.

Вначале им предстояло более мягкое наказание, но позже монахини решали, готовы ли женщины выйти в мир. Они назвали это реабилитацией «падших женщин», бросивших вызов нормам религии и общества.

Им ничего не платили и они были лишены своих имен и идентифицировались по присвоенным им номерам.

Бесчеловечное обращение было скрыто от мира, но когда правда об этих учреждениях была наконец раскрыта в 1996 году, правительство запретило и закрыло все учреждения в Доннибруке.

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