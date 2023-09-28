77-летняя Шер появилась на публике со своим 37-летним возлюбленным Эдвардсом

Издание Page Six сообщает,что тот факт, что Шер и Александр Эдвардс вышли в люди вместе, обозначает, что они возобновили свои отношения.
На Шер были черные строгие брюки и белый пиджак с черной вышивкой. Завершили образ звезды сцены кожаные ботинки.
Эдвардс облачился в черный костюм, из-под которого выглядывала белая рубашка, и туфли на платформе.
Исполнительница и ее возлюбленный держались за руки и выглядели счастливыми.
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