Самый короткий актерский брак был у Николаса Кейджа

17:47 2023-09-28
Самый короткий актерский брак был у Николаса Кейджа

Николас Кейдж подарил миру множество фильмов со своим участием, но в газеты он попадал не только по поводу успешного проката картины.

В 2019 году пьяный Кейдж пришел в бюро бракосочетаний вместе с визажисткой Эрикой Койке и потребовал заключить брак между ними.

По словам очевидцев, процессия сопровождалась криками Кейджа о том, что Эрика идет на свадьбу с корыстными целями, а сама визажистка утверждала, что свадьба ей вовсе не нужна.

Через 4 дня Николас, видимо, протрезвел и направился в суд, чтобы аннулировать поданное заявление о заключении брака.

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