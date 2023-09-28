Самый короткий актерский брак был у Николаса Кейджа

В 2019 году пьяный Кейдж пришел в бюро бракосочетаний вместе с визажисткой Эрикой Койке и потребовал заключить брак между ними.

По словам очевидцев, процессия сопровождалась криками Кейджа о том, что Эрика идет на свадьбу с корыстными целями, а сама визажистка утверждала, что свадьба ей вовсе не нужна.

Через 4 дня Николас, видимо, протрезвел и направился в суд, чтобы аннулировать поданное заявление о заключении брака.