Шура накинулся на журналистку, которая попросила назвать причины его конфликта с Карнавал на шоу Битва поколений

18:00 2023-09-28
Шура накинулся на журналистку, которая попросила назвать причины его конфликта с Карнавал на шоу Битва поколений

Исполнитель Шура послал матом девушку-корреспондента, осмелившуюся спросить его о причинах его ссоры с Валей Карнавал в рамках шоу "Битва поколений".

Телеграм-канал Hypehub опубликовал в Сети видео общения Шуры с представительницей СМИ, которая спрашивает певца о том, почему он позволил себе резкие слова в адрес исполнительницы Вали Карнавал на съемках проекта "Битва поколений".

Александр Медведев (Шура) не стал стесняться в выражениях, назвав "бездарностью" и Валю Карнавал, и журналистку, бравшую у него интервью, послав ее при этом матом несколько раз.

22 сентября появилась информация о том, что Шура довел до слез Карнавал в "Битве поколений". Музыкант некрасиво высказывался по отношению к молодой коллеге.

Звезда ТикТок поинтересовалась у певца, откуда у него такая сильная неприязнь к ней.

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