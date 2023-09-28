Шура накинулся на журналистку, которая попросила назвать причины его конфликта с Карнавал на шоу Битва поколений

Телеграм-канал Hypehub опубликовал в Сети видео общения Шуры с представительницей СМИ, которая спрашивает певца о том, почему он позволил себе резкие слова в адрес исполнительницы Вали Карнавал на съемках проекта "Битва поколений".

Александр Медведев (Шура) не стал стесняться в выражениях, назвав "бездарностью" и Валю Карнавал, и журналистку, бравшую у него интервью, послав ее при этом матом несколько раз.

22 сентября появилась информация о том, что Шура довел до слез Карнавал в "Битве поколений". Музыкант некрасиво высказывался по отношению к молодой коллеге.

Звезда ТикТок поинтересовалась у певца, откуда у него такая сильная неприязнь к ней.