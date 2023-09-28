В некоторых районах центральной части Китая до сих пор жива традиция выкапывать дома в земле

18:03 2023-09-28
В некоторых районах центральной части Китая до сих пор жива традиция выкапывать дома в земле

Город Санменхи в провинции Хэнань сплошь состоит из таких сооружений. Месяц проживания в «номере» без удобств обойдется в 30 долларов.

При этом нежелание жителей расставаться с многовековым укладом связано отнюдь не только с тем, что подземные кварталы привлекают толпы туристов.

Историю домов яодун («пещерные дома») можно проследить до бронзового века, когда китайцы жили в глубоких ямах и землянках.

Много позже, во времена империи Мин, эти постройки приобрели современный вид. Появились квадратные и прямоугольные дворы, общие для нескольких «квартир».

В 2011 году жилые кварталы в городе Санменхи были внесены в список нематериального культурного наследия Китая и в настоящее время находятся под охраной государства. Дома, вырытые на склоне холма, уходят под землю на глубину от 6 до 11 метров.

Главным их достоинством является энергоэффективность. Летом даже в полдень температура в домах не поднимается выше 20 градусов, а зимой не опускается ниже 8-10.

Для аграрного района этот фактор важен и в 21 веке.
Сейчас большинство домов в Санменхи модернизированы, к ним подведены сантехнические коммуникации и электричество.

Само собой, самый благопристойный вид имеют те яодуну, куда водят туристов. Всем желающим предлагается не только осмотреть достопримечательности, но и погостить здесь.

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