Миллиардер Уоррен Баффетт в детстве мечтал стать самым богатым в мире, и она сбылась

18:07 2023-09-28
Миллиардер Уоррен Баффетт в детстве мечтал стать самым богатым в мире, и она сбылась

Состояние 93-летнего американского бизнесмена сегодня составляет 106 миллиардов долларов.

Уоррен Баффетт - известный на весь мир миллиардер. Сегодня состояние 93-летнего бизнесмена составляет $106 млрд.

А начинал он развитие бизнеса с... 5 центов. Эти деньги мальчику дали на карманные расходы на неделю. А он пошел подрабатывать - разносчиком газет и продавцом жвачки.

Вместо игр со сверстниками Баффет читал книги в библиотеке отца-конгрессмена. В частности, он прочел «1000 способов как заработать 1000 долларов», и к 11 годам накопил $120. В этом возрасте купил 3 первые акции по $38,25 за штуку.

Правда, сделка оказалась не очень удачной: после покупки цена акций упала на треть, но упорный Уоррен держался. А когда их стоимость подросла до $40 за штуку, с радостью от них избавился.

В итоге из этой сделки он вышел с доходом в $5,25. Но счастье было недолгим: вскоре эти акции подскочили в цене до $200.

Отчасти благодаря этому случаю, Баффетт усвоил урок, и транслировал его в дальнейшем: если полагаться на эмоции в области инвестиций, успеха не жди. И лучший инвестиционный период, по его мнению, — вечность.

Если не уверены, что хотите владеть акцией лет десять, не стоит ее покупать даже на десять минут, - подчеркнул Баффетт в ответ на вопрос: "Сколько нужно держать акцию в инвестиционном портфеле?".

Несмотря на миллиарды, Баффетт продолжает вести скромный образ жизни. Он продолжает жить в своем родном городе Омаха - в доме, который купил в 1957 году.

Минимум средств тратит также на питание и одежду, но при этом занимается благотворительностью. 

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