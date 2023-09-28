Битва дракона и тигра: Жаркое из мяса змеи и кошки

Оно готовится из мяса ядовитых змей и кошки + приправы, иногда добавляется мясо птицы. Кошку часто заменяют на леопарда или енота.

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Суп из птичьих гнезд:

Его основу составляет слюна определенного вида стрижей, из которой они вьют гнезда. Иногда разбавляется куриным бульоном, по консистенции напоминает кисель.

Благодаря сочетанию различных микроэлементов (йод, кальций, магний), считается, что этот суп хорошо укрепляет иммунитет.

Сами гнезда, как правило, собираются в более южных странах, таких как Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Индия и экспортируются в Китай и другие страны