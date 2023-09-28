Козловский должен выплатить 400 000 рублей через суд агентству недвижимости

18:18 2023-09-28
Козловский должен выплатить 400 000 рублей через суд агентству недвижимости

Московский городской суд удовлетворил иск о взыскании с актера Данилы Козловского 400 000 российских рублей. Истцом по делу является агентство недвижимости "БЦ Машкова, 13".

Известно, что судебное постановление относительно взыскания средств с Данилы Козловского оставлено без изменений, а жалоба, поданная представителем актера, не удовлетворена.

20 декабря прошлого года районный суд частично удовлетворил иск ООО "БЦ Машкова, 13" к Козловскому, обязав ответчика выплатить 400 000 российских рублей истцу, который требовал выплаты 800 000 рублей сначала.

Козловский приобрел жилплощадь в ЖК "Современник", обратившись в агентство "БЦ Машкова, 13", которое очень скоро объявило себя банкротом.

Через какое-то время управляющий от агентства подал в суд на артиста, сообщив, что у того есть долг по договору купли-продажи. Актер опровергал эту информацию.

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