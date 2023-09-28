В Иране статус девушек подчеркивает пластырь на носу

18:18 2023-09-28
В Иране статус девушек подчеркивает пластырь на носу

Такая деталь свидетельствует, что красавица пережила ринопластику, которую может себе позволить только богатое сословие.

Иранок отличают большие, прямые, классические носы - такие ровные, что можно позавидовать. Но им самим это не нравятся. В последние годы красотки стремятся исправить их с помощью ринопластики.

Но позволить такую пластику себе может не каждая иранка. Потому, увидев девушку с пластырем на носу, который свидетельствует о недавней ринопластике, прохожий понимает, что она из обеспеченной семьи.

Иранки стараются носить пластыри подольше, потому что это стало своеобразной демонстрацией социального статуса.

К слову, свои носы многие иранки хотят менять на курносые, потому что это необычно. Она в таком случае всегда будет выделяться на фоне подруг - как редкий альбинос среди стаи.

Мужчина побогаче обязательно обратит внимание на такую «статусную девушку». 

К слову, некоторые красавицы просто так наклеивают себе пластырь на нос в надежде, что другие их статусом обманутся.

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