Социофобия стала большой трагедией Японии 21-го века

18:34 2023-09-28
Социофобия стала большой трагедией Японии 21-го века

Почти миллион взрослых жителей страны, которых называют хикикомори, отказываются выходить из дома и живут за счет престарелых родителей.

Хикикомори. Так называют японских социофобов, которые отказываются интегрироваться в общество. Это явление переросло почти в национальную трагедию – так называемую проблему 80/50. Это - возраста родителей и их состарившихся детей-хикикомори.

О проблеме социального дистанцирования и детях, которые не хотят ходить в школу и запираются в своих комнатах, в Японии говорят много лет.

Они были и раньше, однако теперь достигли чудовищного объема. Сейчас в стране 613 тысяч хикикомори старше 40 лет, и свыше 500 тысяч - младше 40. Миллион человек обрекли себя на добровольное затворничество из-за психологических проблем, обычно - приобретенных при попытке адаптации в социуме.

Такие «городские маугли» повисли тяжелым грузом на крайне престарелых 80-ти летних мамах и папах. Несмотря на старость, те продолжают кормить их и даже ходят для них в магазин - чтобы ребенок не голодал.

Почему такое явление стало возможным? Система японского общества с его высокой требовательностью к каждому человеку, подавлению индивидуальных эмоций, не оставляет отдушин.

И люди в один прекрасный момент больше не находят в себе сил не то что пойти на работу, но и выйти из дому.

Светлана Игнатьева
18:58

Светлана Игнатьева

В Индонезии девушек-полицейских заставляют пройти тест на девственность

В Индонезии девушек-полицейских заставляют пройти тест на девственность

Власти страны утверждают, что такая мера упрощает контроль за заболеваниями, особенно передающихся половым путем.
Наталья Гончарова
18:56

Наталья Гончарова

Наследница Коренева сообщила о поклонницах ее знаменитого отца

Наследница Коренева сообщила о поклонницах ее знаменитого отца

Дочь известного актера Владимира Коренева Ирина заявила, что у ее родителя не было толп поклонниц при жизни.
Светлана Игнатьева
18:18

Светлана Игнатьева

В Иране статус девушек подчеркивает пластырь на носу

В Иране статус девушек подчеркивает пластырь на носу

Такая деталь свидетельствует, что красавица пережила ринопластику, которую может себе позволить только богатое сословие.
Наталья Гончарова
18:18

Наталья Гончарова

Козловский должен выплатить 400 000 рублей через суд агентству недвижимости

Козловский должен выплатить 400 000 рублей через суд агентству недвижимости

Московский городской суд удовлетворил иск о взыскании с актера Данилы Козловского 400 000 российских рублей. Истцом по делу является агентство недвижимости "БЦ Машкова, 13".
Марта Фролова
18:08

Марта Фролова

Битва дракона и тигра: Жаркое из мяса змеи и кошки

Битва дракона и тигра: Жаркое из мяса змеи и кошки

Это экзотическое азиатское блюдо называют «битва дракона с тигром» или лунхудоу.
Светлана Игнатьева
18:07

Светлана Игнатьева

Миллиардер Уоррен Баффетт в детстве мечтал стать самым богатым в мире, и она сбылась

Миллиардер Уоррен Баффетт в детстве мечтал стать самым богатым в мире, и она сбылась

Состояние 93-летнего американского бизнесмена сегодня составляет 106 миллиардов долларов.