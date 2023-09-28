Социофобия стала большой трагедией Японии 21-го века

Хикикомори. Так называют японских социофобов, которые отказываются интегрироваться в общество. Это явление переросло почти в национальную трагедию – так называемую проблему 80/50. Это - возраста родителей и их состарившихся детей-хикикомори.

О проблеме социального дистанцирования и детях, которые не хотят ходить в школу и запираются в своих комнатах, в Японии говорят много лет.

Они были и раньше, однако теперь достигли чудовищного объема. Сейчас в стране 613 тысяч хикикомори старше 40 лет, и свыше 500 тысяч - младше 40. Миллион человек обрекли себя на добровольное затворничество из-за психологических проблем, обычно - приобретенных при попытке адаптации в социуме.

Такие «городские маугли» повисли тяжелым грузом на крайне престарелых 80-ти летних мамах и папах. Несмотря на старость, те продолжают кормить их и даже ходят для них в магазин - чтобы ребенок не голодал.

Почему такое явление стало возможным? Система японского общества с его высокой требовательностью к каждому человеку, подавлению индивидуальных эмоций, не оставляет отдушин.

И люди в один прекрасный момент больше не находят в себе сил не то что пойти на работу, но и выйти из дому.