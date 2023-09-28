Наследница Коренева сообщила о поклонницах ее знаменитого отца

Актриса Ирина Коренева сообщила, что роль Ихтиандра принесла ее отцу мгновенную славу.

Знаменитость обратила внимание, что огромных толп поклонниц отца она не видела, отметив, что от актерской игры Владимира Коренева были в восторге обе ее няни.

Ирина до сей поры с огромной с теплотой отзывается об этих женщинах, называя их членами семьи.

Воспитальницы появились в доме знаменитого артиста еще до рождения Ирины.