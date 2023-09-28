В Индонезии девушек-полицейских заставляют пройти тест на девственность

Одни из самых строгих правил набора в полицию - в Индонезии. Девушки должны быть незамужними и пройти обследование гинеколога.

Что касается мужчин, то их просто проверяют на здоровье. Но, если офицер полиции захочет жениться, невеста его также должна предоставить справку, что невинна.

Хотя правовые организации такую практику порицают, Индонезия отменять ее не спешит. Проверяется девственность самым простым методом - «двумя пальцами», что вполне может нарушить саму девственность.

Власти утверждают, что такая мера упрощает контроль за заболеваниями, особенно передающихся половым путем.

Сами индонезийки к требованиям относятся по-разному. Желающих пойти служить в полицию среди женщин не так и много, но они все-таки есть. А к жесткости проверок в мусульманских странах не привыкать, они глубоко внедрились в повседневность, хотя страна и считается толерантной.