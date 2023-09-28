Джонни Депп стал режиссером картины о Модильяни, где снимается Аль Пачино

Известно, что в проекте Джонни Деппа "Моди" кроме Аль Пачино снимается итальянская актриса Луиза Раньери, известная по фильму "Рука бога".

В ленте Деппа артистке досталась роль владелицы итальянского кафе Розали, которая была моделью Модильяни.

Известно, что в жизни художника была такая женщина, присматривающая за ним, когда тот перебирал со спиртным, и подкармливала, когда тот прозябал в нищете.

Роль ключевого персонажа досталась актеру Риккардо Скамарчо, о чем информирует издание Variety.