Арзамасова пожаловалась на сильное кровоизлияние после операции на глазах

В своих соцсетях Лиза Арзамасова решила поделиться подробностями своей операции на глазах, которую пережила недавно.

Знаменитость отметила, что вынуждена была пойти на хирургическое вмешательство, так как ничего не видела.

Без линз и очков актриса различала только силуэты людей и вещей. Передвигаться в таком состоянии она могла только на ощупь.

Знаменитость рассказала, что сразу после операции наблюдалось сильное кровоизлияние: все белки были красными. Предстоял долгий период восстановления.

Ужасное состояние не помешало звезде экрана спустя несколько дней сниматься в очередном проекте.