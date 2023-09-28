Арзамасова пожаловалась на сильное кровоизлияние после операции на глазах

20:11 2023-09-28
Арзамасова пожаловалась на сильное кровоизлияние после операции на глазах

Известная актриса Лиза Арзамасова рассказала об операции по коррекции зрения, которую пережила.

В своих соцсетях Лиза Арзамасова решила поделиться подробностями своей операции на глазах, которую пережила недавно.

Знаменитость отметила, что вынуждена была пойти на хирургическое вмешательство, так как ничего не видела.

Без линз и очков актриса различала только силуэты людей и вещей. Передвигаться в таком состоянии она могла только на ощупь.

Знаменитость рассказала, что сразу после операции наблюдалось сильное кровоизлияние: все белки были красными. Предстоял долгий период восстановления.

Ужасное состояние не помешало звезде экрана спустя несколько дней сниматься в очередном проекте.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
20:39

Наталья Гончарова

Штурм накинулась на Боню, обвинив ту в воровстве

Штурм накинулась на Боню, обвинив ту в воровстве

Исполнительница Наталья Штурм заявила, что выкладывать снимки после пластической операции, ее идея, которую Виктория Боня себе присвоила.
Наталья Гончарова
20:26

Наталья Гончарова

89-летний Ширвиндт, который еле передвигается, посетил театр Сатиры

89-летний Ширвиндт, который еле передвигается, посетил театр Сатиры

Актер и режиссер Александр Ширвиндт прибыл в театр сатиры на сбор труппы. Передвигался артист, только опираясь на помощников, и тихо говорил.
Наталья Гончарова
19:55

Наталья Гончарова

Джонни Депп стал режиссером картины о Модильяни, где снимается Аль Пачино

Джонни Депп стал режиссером картины о Модильяни, где снимается Аль Пачино

Джонни Депп снимает фильм о знаменитом художнике Амедео Модильяни "Моди" на территории Венгрии. В проекте играет Аль Пачино, которой воплотит в жизнь образ коллекционера.
Светлана Игнатьева
18:58

Светлана Игнатьева

В Индонезии девушек-полицейских заставляют пройти тест на девственность

В Индонезии девушек-полицейских заставляют пройти тест на девственность

Власти страны утверждают, что такая мера упрощает контроль за заболеваниями, особенно передающихся половым путем.
Наталья Гончарова
18:56

Наталья Гончарова

Наследница Коренева сообщила о поклонницах ее знаменитого отца

Наследница Коренева сообщила о поклонницах ее знаменитого отца

Дочь известного актера Владимира Коренева Ирина заявила, что у ее родителя не было толп поклонниц при жизни.
Светлана Игнатьева
18:34

Светлана Игнатьева

Социофобия стала большой трагедией Японии 21-го века

Социофобия стала большой трагедией Японии 21-го века

Почти миллион взрослых жителей страны, которых называют хикикомори, отказываются выходить из дома и живут за счет престарелых родителей.