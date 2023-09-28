Арзамасова пожаловалась на сильное кровоизлияние после операции на глазах

В своих соцсетях Лиза Арзамасова решила поделиться подробностями своей операции на глазах, которую пережила недавно.
Знаменитость отметила, что вынуждена была пойти на хирургическое вмешательство, так как ничего не видела.
Без линз и очков актриса различала только силуэты людей и вещей. Передвигаться в таком состоянии она могла только на ощупь.
Знаменитость рассказала, что сразу после операции наблюдалось сильное кровоизлияние: все белки были красными. Предстоял долгий период восстановления.
Ужасное состояние не помешало звезде экрана спустя несколько дней сниматься в очередном проекте.
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