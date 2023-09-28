89-летний Ширвиндт, который еле передвигается, посетил театр Сатиры

Многие артисты театра Сатиры благодарили Александра Ширвиндта за вклад в культуру РФ.

После завершения собрания Ширвиндт, опираясь на костыль и руку помощницы, ушел из храма искусств.

Известно, что актер назначен президентом столичного театра сатиры с ноября 2021 года, с 2000 по 2021 годы он был в этих стенах худруком.

На экране Александр стал появляться с 1956 года, исполняя роли в культовых фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих" и многих-многих других.