Штурм накинулась на Боню, обвинив ту в воровстве

Наталья Штурм сообщила на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети, что ведущая и блогер Виктория Боня украла у нее идею демонстрировать процесс реабилитации после пластики.

Штурм упомянула, что раскрыла тему про интимную пластику, а Боня "тут как тут".

Также Наталья обвинила Викторию в том, что та "лезет к ее мужикам"

Исполнительница разместила скриншот публикации блогерши, где виден лайк от заграничного приятеля Штурм.