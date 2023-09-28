Штурм накинулась на Боню, обвинив ту в воровстве

Наталья Штурм сообщила на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети, что ведущая и блогер Виктория Боня украла у нее идею демонстрировать процесс реабилитации после пластики.
Штурм упомянула, что раскрыла тему про интимную пластику, а Боня "тут как тут".
Также Наталья обвинила Викторию в том, что та "лезет к ее мужикам"
Исполнительница разместила скриншот публикации блогерши, где виден лайк от заграничного приятеля Штурм.
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