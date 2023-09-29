Алена Бабенко в передаче «Жди меня» стала новой соведущей Александра Лазарева

07:51 2023-09-29
Алена Бабенко в передаче «Жди меня» стала новой соведущей Александра Лазарева

51-летняя Алена Бабенко сменила Татьяну Арнтгольц, которая вела этот телепроект в течение пяти лет.

Алена Бабенко дебютировала в телеэфире в новом качестве. Как сообщает КП, актриса долго сомневалась: соглашаться ли ей на предложение продюсеров программы "Жди меня" или нет.

Сложно справиться с эмоциями, переполняющими всякий раз, будь это сама история либо человек, который ее рассказывает.

Тем более невероятен момент встречи, когда становишься ее свидетелем, - рассказала заслуженная артистка России.

Что касается работы с коллегой, народным артистом России Александром Лазаревым, здесь Бабенко никаких опасений не испытывает:

С Александром мы снимались в фильме «Мамука», и очень быстро нашли общий язык. Хотя редко встречаемся, мы друзья!

Саша отличный партнер, очаровательный мужчина и замечательный человек!

На посту соведущей передачи 51-летняя Алена Бабенко сменила Татьяну Арнтгольц, которая вела телепроект «Жди меня» пять лет. 41-летняя актриса объяснила свой уход из программы усталостью и желанием сосредоточить усилия на съемках в кино и работе в театре.

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