Певец Алексей Воробьев признался, что у него нет части мозга

Алексей Воробьев десять лет назад попал в Лос-Анджелесе в страшное ДТП, после этого у певца случился обширный инсульт. Звезда по сей день не оправился от болезни.

По его словам, часть его мозга перестала работать. Молодой человек был вынужден заново учиться владеть пальцами, а также играть на аккордеоне и пианино:

Я адаптировался к работе моих тела и мозга. Те функции, за которые ранее отвечали погибшие клетки, взяла на себя какая-то другая часть мозга.

Потому я порой как компьютер, который способен случайно выкинуть вас из программы. А в остальном более чем здоров.

Артист также отметил, что доктора были настроены пессимистично, положительных прогнозов ему не давали, так как за способность различать звуки и ноты отвечает правое полушарие мозга, половины которого, по словам Воробьева, у него просто нет.

Звезда восстанавливался несколько лет, и в итоге сумел вернуть утраченные профессиональные навыки.