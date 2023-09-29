Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Тело знаменитой турецкой актрисы Седы Феттахоглу обнаружил случайный прохожий в одном из парков Стамбула, сообщает СтарХит.

Молодой человек сразу вызвал полицию. По предварительным данным, артистка могла покончить с собой.

Свой творческий путь она начала в нулевых. Седа снялась в кинопроектах «Пусть дети не слышат», «Жена прокурора», «Материнская магия» и других.

Поклонники творчества Феттахоглу высказывают соболезнования ее близким и родным и желают сил выдержать потерю.

Коллега актрисы Мелек Байкал посетовала, что не смогла спасти Феттахоглу.