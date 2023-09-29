Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Тело знаменитой турецкой актрисы Седы Феттахоглу обнаружил случайный прохожий в одном из парков Стамбула, сообщает СтарХит.
Молодой человек сразу вызвал полицию. По предварительным данным, артистка могла покончить с собой.
Свой творческий путь она начала в нулевых. Седа снялась в кинопроектах «Пусть дети не слышат», «Жена прокурора», «Материнская магия» и других.
Поклонники творчества Феттахоглу высказывают соболезнования ее близким и родным и желают сил выдержать потерю.
Коллега актрисы Мелек Байкал посетовала, что не смогла спасти Феттахоглу.
Каждый человек, играющий в сериалах каждый сезон, работающий в каждом фильме, несет за смерть Седы Феттахоглу ответственность, — заявила она.
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