Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Группа новозеландских геологов открыла ранее неизвестный, седьмой по счету на планете континент. Его назвали Зеландия. Как уточняет Вокруг света, его площадь составляет более 5 миллионов квадратных километров. Это равно две трети Австралии.
При этом 95 процентов поверхности континента покрывают воды юго-западной части Тихого океана. Над водой возвышается только верхняя часть огромной горной гряды - это два острова Новой Зеландии. Несколько тихоокеанских островов также являются горными пиками утонувшего континента.
Зеландия потонула еще до появления на планете человека - примерно 40 миллионов лет тому назад.
Вдоль внешних границ подводного материка найдены подводные отложения песчаника возрастом 95 миллионов лет и более древние отложения базальта. По оценкам геологов, в те времена, когда Зеландия была сушей, ее ландшафт напоминал современный запад США.
Считается, что под воду континент ушел в результате тектонической активности в области разломов земной коры в Тихом океане.
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