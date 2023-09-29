Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Группа новозеландских геологов открыла ранее неизвестный, седьмой по счету на планете континент. Его назвали Зеландия. Как уточняет Вокруг света, его площадь составляет более 5 миллионов квадратных километров. Это равно две трети Австралии.

При этом 95 процентов поверхности континента покрывают воды юго-западной части Тихого океана. Над водой возвышается только верхняя часть огромной горной гряды - это два острова Новой Зеландии. Несколько тихоокеанских островов также являются горными пиками утонувшего континента.

Зеландия потонула еще до появления на планете человека - примерно 40 миллионов лет тому назад.

Вдоль внешних границ подводного материка найдены подводные отложения песчаника возрастом 95 миллионов лет и более древние отложения базальта. По оценкам геологов, в те времена, когда Зеландия была сушей, ее ландшафт напоминал современный запад США.

Считается, что под воду континент ушел в результате тектонической активности в области разломов земной коры в Тихом океане.