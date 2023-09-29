Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

09:04 2023-09-29
Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Мужчина унаследовал ее от отца-нациста. Картины переданы одному из музеев Швейцарии, а некоторые вернулись к наследникам былых хозяев.

Десять лет назад обычный с виду немецкий пенсионер Корнелиус Гурлитт попал в громкий скандал. Как выяснилось, тихий скромный дедушка оказался владельцем фантастической коллекции картин. 

И это еще не все: основу коллекции заложил его отец-нацист, и она содержала отнятые фашистами у евреев предметы искусства.

В поле зрения полиции Гурлитт попал во время таможенного досмотра в поезде Швейцария – Мюнхен. Таможенники были немало удивлены, обнаружив у скромно одетого человека в возрасте конверт с 9 тысячами евро, сообщает автор канала "Блог жизненных историй" на платформе Дзен.

При этом мужчина никогда не работал, легальных доходов не имел, медстраховку не платил. Откуда доходы? Его негласно взяли в разработку. Через два года, собрав нужные данные, полиция провела в его Мюнхенской квартире обыск, и обнаружила там "находку века".

Пенсионер хранил около полутора тысяч полотен мастеров разных эпох - от Дюрера до Пикассо и Матисса.

Позже были найдены новые тайники подпольного коллекционера - в австрийском Зальзбурге.

В тайной коллекции были картины Пабло Пикассо, Марка Шагала, Эмиля Нольде, Отто Дикса, Франца Марка, Пауль Клее, Анри Матисса, Поля Гогена и других именитых мастеров кисти. Стоимость обнаруженных работ оценили в 1 млрд евро.

Среди полотен были и те, которые отняли у евреев во время Великой Отечественной войны. Немецкий Фонд потерянного искусства с 2014 года занимается идентификацией бывших владельцев. 14 работ уже возвращены потомкам их хозяев.

Эту коллекцию подпольный миллиардер унаследовал от отца-нациста Хильдебранда, который с одобрения Гитлера торговал картинами, отобранными у коллекционеров-евреев и скупал так называемое "дегенеративное искусство".

Хильдебранд Гурлитт умер в 1950-х годах, а его сын ушел из жизни в 2014-м году. 

 

По решению суда (и завещанию Корнелиуса Гурлитта) картины переданы швейцарскому музею изобразительных искусств в Берне.

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