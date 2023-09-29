102-летняя американка стала звездой соцсетей

Перл Тейлор из США стала звездой соцсетей благодаря мудрым советам, которые дает своим подписчикам. 102-летняя пенсионерка раскрывает секреты борьбы со старением.

Женщина утверждает, что главное, что надо делать для сохранения здоровья и молодости, - любить себя.

По словам долгожительницы, она старается бережно относиться к собственному телу, продолжает двигаться и не ест ничего вредного. Перл сама ходит по магазинам, готовит, поднимается по лестнице, стирает.

У женщины также есть железное правило: никогда не есть полуфабрикаты.

Прошли годы с того времени, когда я что-либо ела из упаковки, - поделилась Перл.

Кроме того, пенсионерка активно следит за политическими новостями. Она подчеркнула, что это помогает сохранять остроту ума.