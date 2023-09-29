102-летняя американка стала звездой соцсетей

09:14 2023-09-29
102-летняя американка стала звездой соцсетей

Она объяснила подписчикам, как можно победить старость. Для этого надо любить себя, не есть вредного и заботиться о теле.

Перл Тейлор из США стала звездой соцсетей благодаря мудрым советам, которые дает своим подписчикам. 102-летняя пенсионерка раскрывает секреты борьбы со старением.

Женщина утверждает, что главное, что надо делать для сохранения здоровья и молодости, - любить себя.

По словам долгожительницы, она старается бережно относиться к собственному телу, продолжает двигаться и не ест ничего вредного. Перл сама ходит по магазинам, готовит, поднимается по лестнице, стирает.

У женщины также есть железное правило: никогда не есть полуфабрикаты.

Прошли годы с того времени, когда я что-либо ела из упаковки, - поделилась Перл.

Кроме того, пенсионерка активно следит за политическими новостями. Она подчеркнула, что это помогает сохранять остроту ума.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Брюс Уиллис не узнает супругу и наследников: крепкий орешек умирает

Брюс Уиллис не узнает супругу и наследников: крепкий орешек умирает

Папарацци застали Брюсса Уиллиса около его дома. Видно, что без помощи актер ходить не может.
Светлана Игнатьева
10:48

Светлана Игнатьева

Король Бутана восстал против традиций и отказался от многоженства

Король Бутана восстал против традиций и отказался от многоженства

Король Джигме будущую избранницу встретил, когда ему было двадцать лет, а ей всего семь.
Светлана Игнатьева
09:59

Светлана Игнатьева

Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

Лесные гости прорвались на территорию частного дома, где хозяева жарили бургеры.
Светлана Игнатьева
09:04

Светлана Игнатьева

Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Мужчина унаследовал ее от отца-нациста. Картины переданы одному из музеев Швейцарии, а некоторые вернулись к наследникам былых хозяев.
Светлана Игнатьева
08:21

Светлана Игнатьева

Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Как выяснилось, он скрывается под водой, а Новая Зеландия является вершиной «айсберга».
Светлана Игнатьева
08:13

Светлана Игнатьева

Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Накануне знаменитая актриса отпраздновала свое 44-летие. По одной из версий, она могла покончить с собой.