Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

09:59 2023-09-29
Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

Лесные гости прорвались на территорию частного дома, где хозяева жарили бургеры.

Два черных медведя в штате Иллинойс ворвались на пикник, страшно напугав отдыхающих, сообщает Daily Mail.

Они сумели проникнуть на территорию частного дома, хозяева которого готовили на гриле бургеры. Американцы пытались спугнуть хищников громкими звуками, однако дикие звери не забоялись.

Мы стали кричать, стучать кастрюлями, всячески их отпугивали, но медведи не реагировали.

Тогда мы быстро выключили гриль, прихватили приготовленные бургеры и убежали в дом, потому что были очень напуганы, — рассказала Мелани Фри, жарившая бургеры со своим возлюбленным.

Медведи самостоятельно открыли гриль и съели из него котлеты. После сытного обеда косолапые также выпили и диетическую колу.

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