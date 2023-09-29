Король Бутана восстал против традиций и отказался от многоженства

10:48 2023-09-29
Король Бутана восстал против традиций и отказался от многоженства

Король Джигме будущую избранницу встретил, когда ему было двадцать лет, а ей всего семь.

Бутан - маленькая страна, которая расположилась недалеко от Индии. Согласно традициям, тамошний король должен иметь сразу нескольких жен - для надежности. Мол, если одна не подарит наследника, это сделают другие.

Но нынешний король Бутана, можно сказать, "попрал" эти традиции. Король Джигме занял престол в Бутане в 28 лет. И женился только раз, заявив, что других жен ему не нужно.

Примечательно, что будущую избранницу Джецун Пему он встретил, когда ему было 20 лет, а ей всего 7. Будущий король тогда пообещал малышке: когда та подрастет, он на ней женится.

Девочка выросла, училась в Лондоне и Индии. Она не принадлежала к монаршей семье, но отец Джецун был летчиком и смог дать дочери хорошее образование.

Но сам король помнил об обещании. И они встретились вновь, когда Джигме взошел на престол, а Джецун стала совершеннолетней.

Он безумно рад был сдержать слово и сейчас выходит в свет исключительно со своей женой. Что тоже против правил, но подданные рады видеть короля счастливым. 

Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Брюс Уиллис не узнает супругу и наследников: крепкий орешек умирает

Брюс Уиллис не узнает супругу и наследников: крепкий орешек умирает

Папарацци застали Брюсса Уиллиса около его дома. Видно, что без помощи актер ходить не может.
Светлана Игнатьева
09:59

Светлана Игнатьева

Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

Медведи в Америке разогнали отдыхающих и съели их котлеты

Лесные гости прорвались на территорию частного дома, где хозяева жарили бургеры.
Светлана Игнатьева
09:14

Светлана Игнатьева

102-летняя американка стала звездой соцсетей

102-летняя американка стала звездой соцсетей

Она объяснила подписчикам, как можно победить старость. Для этого надо любить себя, не есть вредного и заботиться о теле.
Светлана Игнатьева
09:04

Светлана Игнатьева

Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Подпольная коллекция немецкого пенсионера хранила страшные следы экспроприированных у евреев картин

Мужчина унаследовал ее от отца-нациста. Картины переданы одному из музеев Швейцарии, а некоторые вернулись к наследникам былых хозяев.
Светлана Игнатьева
08:21

Светлана Игнатьева

Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Ученые рассказали о существовании на Земле седьмого континента

Как выяснилось, он скрывается под водой, а Новая Зеландия является вершиной «айсберга».
Светлана Игнатьева
08:13

Светлана Игнатьева

Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Звезда турецкого сериала Седа Феттахоглу найдена мертвой в парке Стамбула

Накануне знаменитая актриса отпраздновала свое 44-летие. По одной из версий, она могла покончить с собой.