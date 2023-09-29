Король Бутана восстал против традиций и отказался от многоженства

Бутан - маленькая страна, которая расположилась недалеко от Индии. Согласно традициям, тамошний король должен иметь сразу нескольких жен - для надежности. Мол, если одна не подарит наследника, это сделают другие.

Но нынешний король Бутана, можно сказать, "попрал" эти традиции. Король Джигме занял престол в Бутане в 28 лет. И женился только раз, заявив, что других жен ему не нужно.

Примечательно, что будущую избранницу Джецун Пему он встретил, когда ему было 20 лет, а ей всего 7. Будущий король тогда пообещал малышке: когда та подрастет, он на ней женится.

Девочка выросла, училась в Лондоне и Индии. Она не принадлежала к монаршей семье, но отец Джецун был летчиком и смог дать дочери хорошее образование.

Но сам король помнил об обещании. И они встретились вновь, когда Джигме взошел на престол, а Джецун стала совершеннолетней.

Он безумно рад был сдержать слово и сейчас выходит в свет исключительно со своей женой. Что тоже против правил, но подданные рады видеть короля счастливым.