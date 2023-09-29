Брюсу Уиллису становится хуже с каждым днем: крепкий орешек не узнает жену и детей

Весной прошлого года стало известно, что Брюс Уиллис завершил свою актерскую карьеру по причине обнаруженной у него височно-лобной деменции.

В настоящее время мировая знаменитость постоянно нуждается в помощи со стороны близких и помощников.

Супруга актера Эмма Хеминг помогает ему передвигаться по дому, спускаться по лестнице, нанятый медперсонал находится за рулем авто селебрити, чтобы возить его к врачу.

К сожалению, у артиста наблюдаются огромные проблемы со слухом, речью, памятью. Актер забывает лица старших детей и экс-супруги Деми Мур, которым все время нужно напоминать ему о том, кто они такие. Данный факт вызывает отчаяние у Скаут и Таллулы.