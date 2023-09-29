Брюсу Уиллису становится хуже с каждым днем: крепкий орешек не узнает жену и детей

11:41 2023-09-29
Брюсу Уиллису становится хуже с каждым днем: крепкий орешек не узнает жену и детей

Папарацци застали Брюсса Уиллиса около его дома. Видно, что без помощи актер ходить не может.

Весной прошлого года стало известно, что Брюс Уиллис завершил свою актерскую карьеру по причине обнаруженной у него височно-лобной деменции.

В настоящее время мировая знаменитость постоянно нуждается в помощи со стороны близких и помощников.

Супруга актера Эмма Хеминг помогает ему передвигаться по дому, спускаться по лестнице, нанятый медперсонал находится за рулем авто селебрити, чтобы возить его к врачу.

К сожалению, у артиста наблюдаются огромные проблемы со слухом, речью, памятью. Актер забывает лица старших детей и экс-супруги Деми Мур, которым все время нужно напоминать ему о том, кто они такие. Данный факт вызывает отчаяние у Скаут и Таллулы.

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