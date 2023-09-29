Бритни Спирс оправдалась за свой танец с ножами перед обеспокоенными поклонниками

12:13 2023-09-29
Бритни Спирс оправдалась за свой танец с ножами перед обеспокоенными поклонниками

Бритни Спирс вышла на связь после того, как опубликовала в запрещенной сегодня в РФ соцсети танец с ножами, чем не на шутку взволновала фанатов.

Бритни Спирс заверила, что причины для беспокойства отсутствуют - ножи в танце ненастоящие, а идею номера артистка взяла из выступления своей коллеги по сцене Шакиры на MTV VMA.

Поп-принцесса 2000-х призвала никого не звонить в полицию, назвавшись "плохой девочкой, которая не боится раздвигать границы и рисковать".

Стражи порядка действительно нанесли визит селебрити после ее "опасного" ролика из-за шквала людей, умоляющих сотрудников ведомства спасти их любимицу.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что состояние Спирс напоминает биполярное расстройство. Сейчас, по мнению специалиста, у знаменитости маниакальная стадия, которую скоро сменит депрессивная.

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