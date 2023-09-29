Бритни Спирс оправдалась за свой танец с ножами перед обеспокоенными поклонниками

Бритни Спирс заверила, что причины для беспокойства отсутствуют - ножи в танце ненастоящие, а идею номера артистка взяла из выступления своей коллеги по сцене Шакиры на MTV VMA.
Поп-принцесса 2000-х призвала никого не звонить в полицию, назвавшись "плохой девочкой, которая не боится раздвигать границы и рисковать".
Стражи порядка действительно нанесли визит селебрити после ее "опасного" ролика из-за шквала людей, умоляющих сотрудников ведомства спасти их любимицу.
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что состояние Спирс напоминает биполярное расстройство. Сейчас, по мнению специалиста, у знаменитости маниакальная стадия, которую скоро сменит депрессивная.
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