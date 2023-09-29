Слава раскритиковала Малахова, который посвятил один из выпусков своего шоу Хайдарову

Слава утверждает, что Андрей Малахов информацию о ее конфликте с Тимуром Хайдаровым изложил неверно.

Исполнительница убеждена, что за такое ведущему ТВ должно быть очень стыдно.

Особенно обидно Анастасии Сланевской, что Малахов знает ее 100 лет, понимая, на что она способна.

Слава рассказала, что ее и других потерпевших от рук Хайдарова звали на проект "Малахов", но все отказались, действуя исключительно по закону.