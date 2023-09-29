Дочь Глюкозы призналась, что у нее большие проблемы с психикой

Лидия Чистякова не скрывалает, что обращалась за помощью к психологу, так как плохо чувствует себя в публичных местах, испытывая страх и страдая от панических атак.

Девушка призналась, что не посещает теперь торговые центры и большие рестораны.

Наследница Глюкозы описала свое состояние во время панических атак, когда у нее учащается пульс и возникает сильный страх.

16-летняя Лидия отметила, что в такие моменты ей легче, когда рядом кто-то из друзей, так как ей очень не нравится внимание чужих людей к своей персоне.